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Гендиректор «Салавата» иронично прокомментировал прерванную серию поражений клуба

Гендиректор «Салавата» иронично прокомментировал прерванную серию поражений клуба
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале иронично прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Уфимцы выиграли со счётом 3:2, вырвав нужный результат в овертайме. Победную шайбу забросил нападающий Сергей Шмелёв. Благодаря этому успеху «Салават Юлаев» прервал серию из шести поражений.

«Проигрывали. Попробовали что-то другое», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 25 ноября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1).

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