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Овечкин обошёл Сергея Гончара по количеству сыгранных матчей в регулярках и плей-офф НХЛ

Овечкин обошёл Сергея Гончара по количеству сыгранных матчей в регулярках и плей-офф НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Калгари Флэймз». К началу первого периода счёт не открыт — 0:0.

Для 37-летнего российского нападающего Александра Овечкина эта встреча стала 1443-й в заокеанской карьере в рамках регулярных чемпионатов и плей-офф. Благодаря этому он вышел на единоличное 64-е место в истории лиги. Российский нападающий обошёл соотечественника, Сергея Гончара (1442). На 63-й позиции располагается Дэррил Сидор, сыгравший 1446 матчей.

Отметим, что в текущем сезоне Овечкин проводит свою 22-ю встречу. Он забил 10 голов и отдал девять результативных передач.

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