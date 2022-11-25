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Главный тренер «Барыса» раскритиковал легионеров клуба после поражения от «Спартака»

Главный тренер «Барыса» раскритиковал легионеров клуба после поражения от «Спартака»
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в матче со «Спартаком». Астанинцы пропустили четыре шайбы и смогли ответить только одним голом. Отличился нападающий Никита Михайлис. Кроме того, наставник «Барыса» отметил игру новичка клуба, защитника Алекса Гранта. Скабелка также выступил с критикой других иностранцев. Нападающий Линдер Вей завершил матч с показателем полезности «-2», форвард Джереми Бракко — с «-3».

«Я бы отметил Гранта, солидный защитник. Но, к сожалению, в атаке те, кто умеют и должен забивать, этого не делают. Легионеры сегодня не играли почти весь третий период, потому что наиграли на «-3». Это решение накопительное. Никого не устраивает нынешнее положение, поэтому кадровые решения будут. Какие — пока сказать не могу», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ.

Напомним, в Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

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