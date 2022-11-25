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Игроки «Салавата» отпраздновали день рождения клуба в раздевалке с тортом

Игроки «Салавата» отпраздновали день рождения клуба в раздевалке с тортом
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Хоккеисты «Салавата Юлаева» в раздевалке отпраздновали день рождения клуба с тортом. Это произошло после домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Игроки уфимской команды собрались в круг перед тортом и задули свечи.

Отметим, что сегодня, 25 ноября, у «Салавата Юлаева», основанного в 1961 году, день рождения. Клубу исполнился 61 год.

Напомним, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась в овертайме победой подопечных Виктора Козлова со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0). Победную шайбу в овертайме забросил нападающий уфимской команды Сергей Шмелёв.

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