Главный тренер «Салавата» поделился эмоциями от прерванной шестиматчевой серии поражений

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мыслями после победы во встрече с «Автомобилистом». Уфимцы вырвали нужный результат в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На второй минуте дополнительного времени забил Сергей Шмелёв. Благодаря этой победе уфимские хоккеисты смогли прервать серию из шести поражений.

«Очень важная победа. У клуба день рождения! Всех болельщиков с праздником. Знаю, что республика болеет за команду, переживает. Игра мне понравилась, контроль шайбы, передача. Когда нужно, делали быструю игру, когда было необходимо — замедляли. Большинство — молодцы, там ребята грамотно сыграли. Андрей Кареев нас подтащил.



Насколько важно было сегодня выиграть в психологическом плане? Небольшой камень с плеч у ребят упал. Важная была победа, давно не брали два очка. Надеюсь, будем играть более правильно и раскрепощённо. Двигаемся дальше. У нас уже в воскресенье матч с сильным соперником. Кого ждать из травмированных? В ближайшее время никого. К Магнитогорску никто не поправится, думаю.



День рождения клуба? Сегодня была запредельная мотивация, все понимали, какой день в городе, как важно выиграть для клуба. Все жертвовали собой, ложились под шайбу, не боялись принять на себя удар соперника. Все бились.



Как используем Сучкова 13-м нападающим и выйдет ли Кареев снова в стартовом составе? Про Кареева будем думать. У нас есть время. Мы видим, как использовать Сучкова. Сильная сторона — игра в атаке, выпускаем на вбрасывания в чужой зоне. Стараемся найти время для него», — приводит слова Козлова официальный сайт клуба.