Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь РС — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Салавата» поделился эмоциями от прерванной шестиматчевой серии поражений

Главный тренер «Салавата» поделился эмоциями от прерванной шестиматчевой серии поражений
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мыслями после победы во встрече с «Автомобилистом». Уфимцы вырвали нужный результат в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На второй минуте дополнительного времени забил Сергей Шмелёв. Благодаря этой победе уфимские хоккеисты смогли прервать серию из шести поражений.

«Очень важная победа. У клуба день рождения! Всех болельщиков с праздником. Знаю, что республика болеет за команду, переживает. Игра мне понравилась, контроль шайбы, передача. Когда нужно, делали быструю игру, когда было необходимо — замедляли. Большинство — молодцы, там ребята грамотно сыграли. Андрей Кареев нас подтащил.

Насколько важно было сегодня выиграть в психологическом плане? Небольшой камень с плеч у ребят упал. Важная была победа, давно не брали два очка. Надеюсь, будем играть более правильно и раскрепощённо. Двигаемся дальше. У нас уже в воскресенье матч с сильным соперником. Кого ждать из травмированных? В ближайшее время никого. К Магнитогорску никто не поправится, думаю.

День рождения клуба? Сегодня была запредельная мотивация, все понимали, какой день в городе, как важно выиграть для клуба. Все жертвовали собой, ложились под шайбу, не боялись принять на себя удар соперника. Все бились.

Как используем Сучкова 13-м нападающим и выйдет ли Кареев снова в стартовом составе? Про Кареева будем думать. У нас есть время. Мы видим, как использовать Сучкова. Сильная сторона — игра в атаке, выпускаем на вбрасывания в чужой зоне. Стараемся найти время для него», — приводит слова Козлова официальный сайт клуба.

Новость по теме
«Салават» прервал серию из шести поражений, дома обыграв «Автомобилист»
Новость по теме
Гендиректор «Салавата» иронично прокомментировал прерванную серию поражений клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022