«Питтсбург» и «Бостон» показали ретро-формы на матч «Зимней классики» 2023 года

«Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз» показали ретро-формы на матч «Зимней классики». Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги запланирована на 2 января 2023 года. Стартовое вбрасывание состоится в 22:00 по московскому времени.

Фото: Официальный сайт НХЛ

Отметим, что джерси «Пингвинз» вдохновлена формой почти 100-летней давности — 1925 года. Тогда клуб ещё носил название «Питтсбург Пайрэтс».

Фото: Официальный сайт НХЛ

На данный момент «Бостон» лидирует в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. «Брюинз» приняли участие в 20 встречах регулярного чемпионата и набрали 34 очка, одержав 14 побед в основное время. «Мишки» также лидируют в сводной таблице НХЛ. «Питтсбург» с 23 баллами в 20 матчах занимает лишь девятое место на Востоке.