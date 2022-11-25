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«Куньлунь» уверенно обыграл «Сочи», нанеся команде четвёртое поражение подряд

«Куньлунь» уверенно обыграл «Сочи», нанеся команде четвёртое поражение подряд
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2022, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Ип (Лесли, Юрчо) – 07:05 (5x4)   2:0 Ип (Юрчо, Лесли) – 12:51 (5x4)   3:0 Лесли (Ип, Сомерби) – 21:28 (5x5)   4:0 Фрэм (Локхарт) – 22:50 (5x5)   4:1 Попов (Николаев, Гараев) – 36:12 (5x5)   5:1 Вон (Спроул) – 41:55 (5x5)   5:2 Завгородний (Уткин, Ибрагимов) – 52:25 (5x5)

На восьмой минуте Брэндон Ип реализовал большинство и вывел китайскую команду вперёд. На 13-й минуте нападающий оформил дубль. На 22-й минуте Зак Лесли забросил третью шайбу в ворота сочинцев, а через 82 секунды Джейсон Фрэм — четвёртую. На 37-й минуте Сергей Попов «размочил» счёт. На 42-й минуте Тайлер Вон с передачи Райана Спроула забил пятый гол. На 53-й минуте Дмитрий Завгородний отыграл одну шайбу.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 27 ноября в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Куньлунь» 29 ноября примет «Металлург».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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