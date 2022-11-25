«Куньлунь» уверенно обыграл «Сочи», нанеся команде четвёртое поражение подряд

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1).

На восьмой минуте Брэндон Ип реализовал большинство и вывел китайскую команду вперёд. На 13-й минуте нападающий оформил дубль. На 22-й минуте Зак Лесли забросил третью шайбу в ворота сочинцев, а через 82 секунды Джейсон Фрэм — четвёртую. На 37-й минуте Сергей Попов «размочил» счёт. На 42-й минуте Тайлер Вон с передачи Райана Спроула забил пятый гол. На 53-й минуте Дмитрий Завгородний отыграл одну шайбу.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 27 ноября в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Куньлунь» 29 ноября примет «Металлург».