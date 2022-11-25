Овечкин набрал 20-е очко в сезоне, отдав результативную передачу в матче с «Калгари»

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Калгари Флэймз». Счёт к середине первого периода — 1:0 в пользу «Кэпс».

На восьмой минуте «столичные» отразили атаку и убежали в свою. Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши вывел шайбу из своей зоны, отдал передачу на противоположный фланг на капитана Александра Овечкина. Россиянин отпасовал на защитника Эрика Густафссона, тот прорвался между двумя соперниками и прострелил вдоль ворот. Там на передачу откликнулся Оши, бросивший в одно касание и открывший счёт в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Таким образом, Овечкин набрал 20-е (10+10) очко в сезоне.