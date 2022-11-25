Капризов установил ещё один рекорд «Миннесоты»
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В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». счёт после первого периода — 2:1 в пользу «кленовых листьев».
Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов забросил шайбу и продлил результативную серию до восьми матчей. На его счету 10 (4+6) баллов в этих встречах. Как отмечает пресс-служба НХЛ, 25-летний форвард установил рекорд «Миннесоты», став первым хоккеистом в истории клуба, у которого трижды в карьере была результативная серия из 8+ матчей.
Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Капризова 12 голов и 11 результативных передач в 20 матчах.
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