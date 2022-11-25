Капризов вышел на седьмое место в истории «Миннесоты» по количеству голов в большинстве

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» встречается на своём льду с «Торонто Мэйпл Лифс». К середине второго периода счёт равный — 2:2.

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов забил гол в большинстве. Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 25-летний форвард «Миннесоты» забросил свою 29-ю шайбу в большинстве и вышел на седьмое место в истории клуба по этому показателю. Россиянин обогнал Нино Нидеррайтера (28) и сравнялся с Пьер-Марком Бушаром.

Отметим, что в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Капризова 12 голов и 11 результативных передач в 20 матчах.