Овечкин забил 11-й гол в сезоне НХЛ, поразив ворота «Калгари»
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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Калгари Флэймз». К концу третьего периода счёт 3:0 в пользу «Кэпс».
На 53-й минуте, когда «столичные» выигрывали 2:0, они получили возможность реализовать большинство. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин смог это сделать. Капитан «Кэпиталз» получил передачу от Конора Шири на левом круге вбрасывания и, обработав шайбу, послал её точно в ворота. Этот гол стал для нападающего 11-м в текущем сезоне.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Ранее Овечкин отдал передачу в этом матче.
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