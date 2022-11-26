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Овечкин отпраздновал 791-й гол в НХЛ вместе с сыном. Видео

Овечкин отпраздновал 791-й гол в НХЛ вместе с сыном. Видео
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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Калгари Флэймз». К концу третьего периода счёт 3:0 в пользу «Кэпс».

На 53-й минуте встречи российский капитан «столичных» Александр Овечкин при игре «пять на четыре» забил гол. После заброшенной шайбы 37-летний нападающий подъехал к заградительному стеклу и дать пять своему сыну Сергею, который находился по ту сторону.

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Отметим, что эта шайба стала для Овечкина 11-й в текущем сезоне. Кроме того, этот гол стал 791-м в карьере россиянина, который сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 10 шайб.

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