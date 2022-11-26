Гол и передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу в матче с «Калгари»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

На восьмой минуте Ти Джей Оши вывел «столичных» вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Эрик Густафссон и Александр Овечкин. На 37-й минуте Евгений Кузнецов удвоил преимущество «Вашингтона». На 53-й минуте Александр Овечкин, реализовав численное большинство, в третий раз поразил ворота шведа Якоба Маркстрёма. Голкипер «Кэпиталз» Дарси Кемпер оформил шат-аут.

Отметим, что Овечкин набрал своё 21-е и 22-е очко в текущем сезоне. Кузнецов забил третий гол в чемпионате.

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