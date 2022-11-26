Гол и передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу в матче с «Калгари»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2022, пятница. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Оши (Густафссон, Овечкин) – 07:56 (5x5) 2:0 Кузнецов (Оши, Милано) – 36:37 (5x5) 3:0 Овечкин (Шири, Милано) – 52:24 (5x4)
На восьмой минуте Ти Джей Оши вывел «столичных» вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Эрик Густафссон и Александр Овечкин. На 37-й минуте Евгений Кузнецов удвоил преимущество «Вашингтона». На 53-й минуте Александр Овечкин, реализовав численное большинство, в третий раз поразил ворота шведа Якоба Маркстрёма. Голкипер «Кэпиталз» Дарси Кемпер оформил шат-аут.
Отметим, что Овечкин набрал своё 21-е и 22-е очко в текущем сезоне. Кузнецов забил третий гол в чемпионате.
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