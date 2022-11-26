Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол и передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу в матче с «Калгари»

Гол и передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу в матче с «Калгари»
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2022, пятница. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Оши (Густафссон, Овечкин) – 07:56 (5x5)   2:0 Кузнецов (Оши, Милано) – 36:37 (5x5)   3:0 Овечкин (Шири, Милано) – 52:24 (5x4)

На восьмой минуте Ти Джей Оши вывел «столичных» вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Эрик Густафссон и Александр Овечкин. На 37-й минуте Евгений Кузнецов удвоил преимущество «Вашингтона». На 53-й минуте Александр Овечкин, реализовав численное большинство, в третий раз поразил ворота шведа Якоба Маркстрёма. Голкипер «Кэпиталз» Дарси Кемпер оформил шат-аут.

Отметим, что Овечкин набрал своё 21-е и 22-е очко в текущем сезоне. Кузнецов забил третий гол в чемпионате.

Новость по теме
Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 10 голов
Новость по теме
Евгений Кузнецов забил яркий гол, обыграв трёх соперников и бросив в падении
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022