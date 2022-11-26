Вторую подряд домашнюю игру «Нэшвилла» перенесли из-за прорыва водопровода
Поделиться
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» – «Коламбус Блю Джекетс», который должен был состояться 27 ноября в 4:00 мск на «Бриджстоун Арене» в Нэшвилле, перенесён на другую дату. Она будет объявлена позже, сообщает пресс-служба НХЛ.
Причина переноса матча – прорыв водопровода на «Бриджстоун Арене». Из-за этого уже не состоялась предыдущая домашняя игра «Нэшвилла» с «Колорадо Эвеланш» – в пятницу, 25 ноября. Проблема до сих пор не решена.
В текущем сезоне «Нэшвилл» в 20 матчах в Национальной хоккейной лиге добился девяти побед и потерпел 11 поражений. Команда занимает 10-е место в Западной конференции. 22 ноября она по буллитам победила «Аризону Койотс», а 24 ноября проиграла на выезде «Детройту» (3:0).
Новость по темеМатч «Нэшвилл» — «Колорадо» перенесён по необычной причине
Комментарии
- 26 ноября 2022
-
03:03
-
02:08
-
01:54
-
01:31
-
00:44
-
00:40
-
00:36
-
00:28
-
00:24
-
00:16
-
00:09
-
00:01
- 25 ноября 2022
-
23:29
-
23:14
-
23:02
-
23:00
-
22:48
-
22:37
-
22:15
-
22:10
-
21:58
-
21:45
-
21:39
-
21:29
-
21:20
-
20:57
-
20:32
-
20:05
-
19:42
-
19:32
-
19:13
-
18:45
-
18:29
-
18:10
-
17:45
Партнерский контент