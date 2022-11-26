Вторую подряд домашнюю игру «Нэшвилла» перенесли из-за прорыва водопровода

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» – «Коламбус Блю Джекетс», который должен был состояться 27 ноября в 4:00 мск на «Бриджстоун Арене» в Нэшвилле, перенесён на другую дату. Она будет объявлена позже, сообщает пресс-служба НХЛ.



Причина переноса матча – прорыв водопровода на «Бриджстоун Арене». Из-за этого уже не состоялась предыдущая домашняя игра «Нэшвилла» с «Колорадо Эвеланш» – в пятницу, 25 ноября. Проблема до сих пор не решена.



В текущем сезоне «Нэшвилл» в 20 матчах в Национальной хоккейной лиге добился девяти побед и потерпел 11 поражений. Команда занимает 10-е место в Западной конференции. 22 ноября она по буллитам победила «Аризону Койотс», а 24 ноября проиграла на выезде «Детройту» (3:0).