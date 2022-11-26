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Артём Зуб забросил вторую шайбу в сезоне и помог «Оттаве» крупно обыграть «Анахайм»

Артём Зуб забросил вторую шайбу в сезоне и помог «Оттаве» крупно обыграть «Анахайм»
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На льду арены «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23. «Оттава Сенаторз» одержала победу над «Анахайм Дакс» с крупным счётом – 5:1.

В первом периоде отличились Брэди Ткачук и Дерик Брассар. В середине второго периода Тим Штюцле упрочил преимущество гостей, а через четыре минуты после передачи Брассара точным броском отметился российский защитник «Оттавы» Артём Зуб. Для 27-летнего хоккеиста это вторая шайба в нынешнем сезоне (при двух ассистах). На 47-й минуте игры Мэтью Жозеф сделал отрыв «Оттавы» ещё более крупным, однако в концовке Максу Джонсу удалось «размочить» счёт.

«Анахайм» накануне прервал свою серию из трёх поражений победой над «Нью-Йорк Рейнджерс», но теперь снова проиграл. «Оттава» же, наоборот, после трёх неудач кряду (1:5 с «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе», 1:4 с «Вегасом») добилась положительного результата.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2022, пятница. 23:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ткачук (Батерсон, Шабо) – 16:24 (5x4)   0:2 Брассар (Жозеф, Сандерсон) – 18:19 (5x5)   0:3 Штюцле (Дебринкэт, Батерсон) – 30:29 (5x4)   0:4 Зуб (Брассар, Жозеф) – 34:54 (5x5)   0:5 Жозеф (Брассар, Пинто) – 46:49 (5x4)   1:5 Джонс (Уайт, Больё) – 57:10 (5x5)
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