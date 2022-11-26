Артём Зуб забросил вторую шайбу в сезоне и помог «Оттаве» крупно обыграть «Анахайм»

На льду арены «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23. «Оттава Сенаторз» одержала победу над «Анахайм Дакс» с крупным счётом – 5:1.
В первом периоде отличились Брэди Ткачук и Дерик Брассар. В середине второго периода Тим Штюцле упрочил преимущество гостей, а через четыре минуты после передачи Брассара точным броском отметился российский защитник «Оттавы» Артём Зуб. Для 27-летнего хоккеиста это вторая шайба в нынешнем сезоне (при двух ассистах). На 47-й минуте игры Мэтью Жозеф сделал отрыв «Оттавы» ещё более крупным, однако в концовке Максу Джонсу удалось «размочить» счёт.
«Анахайм» накануне прервал свою серию из трёх поражений победой над «Нью-Йорк Рейнджерс», но теперь снова проиграл. «Оттава» же, наоборот, после трёх неудач кряду (1:5 с «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе», 1:4 с «Вегасом») добилась положительного результата.
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