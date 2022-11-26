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Чинахов забросил четвёртую шайбу в нынешнем сезоне, поразив ворота «Айлендерс»

Чинахов забросил четвёртую шайбу в нынешнем сезоне, поразив ворота «Айлендерс»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». Идёт третий период, гости ведут 3:2.

На 15-й минуте второго отрезка отличиться удалось 21-летнему российскому нападающему «Блю Джекетс» Егору Чинахову, реализовавшему большинство. Для него эта заброшенная шайба стала четвёртой в нынешнем сезоне, на его счету также семь результативных передач. В моменте с голом форварду ассистировали Джонни Годро и Кент Джонсон.

Напомним, в предыдущем матче «Коламбус» уступил «Монреалю» со счётом 1:3, а «Айлендерс» оказался сильнее «Эдмонтона», добыв сухую победу со счётом 3:0.

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