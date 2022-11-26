Кучеров первым из россиян преодолел отметку в 30 очков за сезон в НХЛ
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В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Сент-Луис Блюз». Встреча проходит в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена». На момент написания новости в матче начался третий период. Хозяева ведут в счёте 4:2.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился сразу тремя результативными передачами. Он дважды ассистировал Брейдену Пойнту и ещё раз Брейдену Хагелю. Таким образом, на счету россиянина теперь 31 очко в нынешнем сезоне (10 голов и 21 ассист). Кучеров стал первым из российских хоккеистов в нынешнем сезоне НХЛ, преодолевшим барьер в 30 очков.
У ближайшего преследователя, Кирилла Капризова, 24 набранных очка.
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