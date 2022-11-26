Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Сент-Луис». У Бучневича — 1+1

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Брейден Пойнт, ещё по разу отличились Алекс Киллорн, Брэндон Хагель и Ник Пол. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами, что позволило ему первым из россиян преодолеть отметку в 30 набранных очков в нынешнем сезоне НХЛ.

У гостей отличился Джордан Кайру и российский нападающий Павел Бучневич, также записавший на свой счёт результативную передачу.

Напомним, в предыдущем матче «Сент-Луис» уступил «Баффало» (2:6), а «Тампа» проиграла «Бостону» (3:5).

Параллельно прошли ещё несколько матчей НХЛ: