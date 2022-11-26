Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Сент-Луис». У Бучневича — 1+1

Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Сент-Луис». У Бучневича — 1+1
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Брейден Пойнт, ещё по разу отличились Алекс Киллорн, Брэндон Хагель и Ник Пол. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами, что позволило ему первым из россиян преодолеть отметку в 30 набранных очков в нынешнем сезоне НХЛ.

У гостей отличился Джордан Кайру и российский нападающий Павел Бучневич, также записавший на свой счёт результативную передачу.

Напомним, в предыдущем матче «Сент-Луис» уступил «Баффало» (2:6), а «Тампа» проиграла «Бостону» (3:5).

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2022, суббота. 04:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Пойнт (Хагель, Кучеров) – 03:29 (5x5)   2:0 Киллорн (Пол, Стэмкос) – 03:57 (5x5)   3:0 Пойнт (Кучеров, Сергачёв) – 08:04 (5x4)   3:1 Бучневич (Томас, Кайру) – 16:50 (5x4)   3:2 Кайру (Томас, Бучневич) – 26:24 (5x5)   4:2 Хагель (Кучеров, Пойнт) – 26:42 (5x5)   5:2 Пол (Киллорн, Стэмкос) – 56:12 (en)

Параллельно прошли ещё несколько матчей НХЛ:

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2022, суббота. 04:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 3
Б
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Копп (Рэймонд, Гронек) – 12:01 (5x4)   2:0 Гронек (Берггрен, Бертуцци) – 24:01 (5x4)   2:1 Шмальц (Чикран) – 28:32 (5x5)   3:1 Истерли (Бертуцци, Рэймонд) – 29:00 (5x5)   3:2 Мозер (Келлер, Шмальц) – 35:31 (5x5)   3:3 Чикран (Гостисбер, Шмальц) – 59:34 (6x5)   4:3 Ларкин – 65:00 (ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2022, суббота. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Донато (Ларссон, Гурд) – 02:40 (5x5)   0:2 Бураковски (Ларссон, Шварц) – 08:00 (5x5)   1:2 Руа (Карлссон, Теодор) – 10:47 (5x4)   2:2 Кессел (Теодор) – 12:50 (5x5)   2:3 Бураковски (Олексяк, Шульц) – 25:22 (5x5)   2:4 Эберле (Бенирс) – 38:46 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2022, суббота. 04:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Мерсер, Хаула) – 22:00 (5x5)   0:2 Боквист (Шарангович) – 25:47 (5x5)   1:2 Олофссон (Миттельштадт, Йокихарью) – 34:19 (5x5)   1:3 Татар (Хишир, Братт) – 37:55 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022