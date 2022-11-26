Шайба Чинахова не позволила «Коламбусу» уйти от поражения в матче с «Айлендерс»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Коламбуса» заброшенные шайбы на свой счёт записали Кент Джонсон, а также российский нападающий Егор Чинахов (реализовал большинство). Для него эта заброшенная шайба стала четвёртой в нынешнем сезоне, на его счету также семь результативных передач. В моменте с голом форварду ассистировали Джонни Годро и Кент Джонсон.

У «Айлендерс» забивали Оливер Вальстрём, Жан-Габриэль Пажо, а также Брок Нельсон. После второго периода счёт в матче был равным, 2:2. Брок Нельсон забросил шайбу в третьем отрезке, чем принёс победу своей команде.