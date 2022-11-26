Кучеров признан первой звездой матча с «Сент-Луисом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.



После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших игроков матча. Все троя были выбраны из состава победителей. Первой звездой признан российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, который по ходу игры записал на свой счёт три результативные передачи, что позволило ему первым из россиян преодолеть отметку в 30 набранных очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Второй звездой признан форвард Брейден Пойнт, отметившийся дублем и ассистом. Третья звезда — нападающий Ник Пол, забросивший одну шайбу и сделавший результативную передачу.