Пётр Кочетков эмоционально отреагировал на поражение от «Бостона» в овертайме

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0).
«Бостон» одержал волувую победу, уступая после первого периода со счётом 0:2. Победную шайбу в овертайме забросил Давид Пастрняк. Российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков эмоционально отреагировал на обидное поражение. Вратарь на повышенных тонах пытался кому-то что-то сказать, активно жестикулируя в центральном круге. Успокоил и увёл Кочеткова в раздевалку соотечественник Андрей Свечников.
«Бостон» установил новый рекорд НХЛ по числу домашних побед подряд со старта сезона (12), По 11 побед было у «Чикаго» в сезоне-1963/1964 и «Флориды» в прошлом сезоне.
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