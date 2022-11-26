Реакция Капризова на упущенный момент в концовке матча с «Торонто» при счёте 3:4. Видео

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал результативную передачу. В самой концовке третьего периода россиянин упустил великолепную возможность сравнять счёт. Капризов в касание бросал по воротам, но голкипер гостей Мэтт Мюррей успел переместиться и отразить бросок россиянина. Нападающий эмоционально отреагировал на эту неудачу, согнулся и покачал головой.

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В прошедшем матче россиянин продлил результативную серию до восьми матчей и стал первым игроком «Миннесоты» с тремя сериями по 8+ игр.