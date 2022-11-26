«Никогда такого не видел». Хагель о том, как четверо игроков «Тампы» защищали Василевского

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель рассказал, что никогда раньше не видел, чтобы сразу четверо хоккеистов команды скинули перчатки и ринулись защищать своего вратаря. В середине первого периода матча с «Сент-Луисом» защитник гостей Роберт Бортуццо влетел на скорости во вратаря «молний» Андрея Василевского. Моментально четверо хоккеистов хозяев сбросили перчатки и накинулись на Бортуццо.

«Никогда раньше такого не видел. Это весело, если честно. У нас лучший вратарь в мире, так что я думаю, всё было справедливо», — цитирует нападающего журналист Крис Кренн в своей соцсети.

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По итогам эпизода арбитры сначала выписали Бортуццо большой штраф за атаку вратаря, но после видеопросмотра изменили наказание на двухминутный штраф, также выписав две минуты за грубость хоккеисту «Тампы» Кэлу Футу. Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2.

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