«Вы больше всего хотите это увидеть». Купер — о защите Василевского хоккеистами «Тампы»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал эпизод матча с «Сент-Луисом», когда защитник «блюзменов» Роберт Бортуццо врезался во вратаря «молний» Андрея Василевского, после чего четверо хоккеистов хозяев сбросили перчатки и набросились на обидчика.

«Это случилось тогда, когда вы больше всего хотите это увидеть. Никто не хочет быть парнем, лежащим в углу», — цитирует Купера журналист Крис Кренн в своей соцсети.

По итогам эпизода арбитры сначала выписали Бортуццо большой штраф за атаку вратаря, но после видеопросмотра изменили наказание на двухминутный штраф, также выписав две минуты за грубость хоккеисту «Тампы» Кэлу Футу. Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2. В следующем матче «Тампа» на выезде сыграет с «Баффало Сэйбрз» 29 ноября.