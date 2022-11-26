Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вы больше всего хотите это увидеть». Купер — о защите Василевского хоккеистами «Тампы»

«Вы больше всего хотите это увидеть». Купер — о защите Василевского хоккеистами «Тампы»
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал эпизод матча с «Сент-Луисом», когда защитник «блюзменов» Роберт Бортуццо врезался во вратаря «молний» Андрея Василевского, после чего четверо хоккеистов хозяев сбросили перчатки и набросились на обидчика.

«Это случилось тогда, когда вы больше всего хотите это увидеть. Никто не хочет быть парнем, лежащим в углу», — цитирует Купера журналист Крис Кренн в своей соцсети.

По итогам эпизода арбитры сначала выписали Бортуццо большой штраф за атаку вратаря, но после видеопросмотра изменили наказание на двухминутный штраф, также выписав две минуты за грубость хоккеисту «Тампы» Кэлу Футу. Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2. В следующем матче «Тампа» на выезде сыграет с «Баффало Сэйбрз» 29 ноября.

Новость по теме
«Никогда такого не видел». Хагель о том, как четверо игроков «Тампы» защищали Василевского
Новость по теме
Сразу четыре игрока «Тампы» сбросили перчатки, защищая Василевского
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022