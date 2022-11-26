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«Адмирал» повторно обыграл «Нефтехимик» на своём льду благодаря 36 сейвам Серебрякова

«Адмирал» повторно обыграл «Нефтехимик» на своём льду благодаря 36 сейвам Серебрякова
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Нефтехимиком». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Заброшенными шайбами в составе «моряков» отметились Дмитрий Саюстов и Павел Шэн. Для Шэна эта шайба стала дебютной в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ. За гостей единственную шайбу забросил Евгений Митякин. Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков упустил шат-аут за 10 секунд до конца матча. На счету вратаря 36 сейвов из 37 бросков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2022, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Шэн (Шевченко) – 14:25 (5x5)   2:0 Саюстов (Елисеев, Горшков) – 32:05 (5x5)   2:1 Митякин (Камара, Лещенко) – 59:50 (5x5)

Владивостокский «Адмирал» второй раз подряд одержал верх над нижнекамской командой и вышел на третье место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» потерпел второе поражение подряд и в следующем матче встретится на выезде с хабаровским «Амуром».

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