«Адмирал» повторно обыграл «Нефтехимик» на своём льду благодаря 36 сейвам Серебрякова

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Нефтехимиком». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Заброшенными шайбами в составе «моряков» отметились Дмитрий Саюстов и Павел Шэн. Для Шэна эта шайба стала дебютной в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ. За гостей единственную шайбу забросил Евгений Митякин. Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков упустил шат-аут за 10 секунд до конца матча. На счету вратаря 36 сейвов из 37 бросков.
Владивостокский «Адмирал» второй раз подряд одержал верх над нижнекамской командой и вышел на третье место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» потерпел второе поражение подряд и в следующем матче встретится на выезде с хабаровским «Амуром».
- 26 ноября 2022
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