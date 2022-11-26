«Бостон» выиграл 12-й домашний матч подряд со старта сезона и установил новый рекорд НХЛ

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0).

«Медведи» уступали после первого периода со счётом 0:2, однако сумели переломить ход матча и победить в овертайме. Эта домашняя победа стала 12-й подряд для «Бостона» со старта сезона-2022/2023 НХЛ. Таким образом, «Брюинз» установили новый рекорд по продолжительности домашней серии побед со старта нового сезона НХЛ. Ранее этот рекорд принадлежал «Флориде» в прошлом сезоне и «Чикаго» в сезоне-1963/1964.

В текущем сезоне «Бостон» после 21 игры занимает первое место в общей таблице НХЛ, опережая «Нью-Джерси» на два набранных очка.

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