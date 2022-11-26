Кузнецов — о ретроформе «Вашингтона»: мы выглядим намного крупнее и быстрее в этих майках

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов положительно оценил комплект ретроформы столичной команды в матче с «Калгари» (3:0). Форвард пошутил, что в этой форме команда двигается быстрее.

«Возможно, нам стоит надевать этот комплект формы на каждую игру. Болельщики громче поддерживают нас, и мы выглядим намного крупнее и как будто двигаемся быстрее в этих майках», — цитирует Кузнецова пресс-служба лиги.

В прошедшем матче Кузнецов отметился заброшенной шайбой. Всего на счету 30-летнего нападающего 21 матч в текущем сезоне НХЛ, в которых россиянин набрал 16 очков — забросил три шайбы и отдал 13 результативных передач. «Вашингтон» после 22 матчей текущего регулярного чемпионата НХЛ занимает 12-ю строчку в таблице Восточной конференции.