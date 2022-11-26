Оши: Кузнецов — очень ценный игрок для нас, приятно видеть как он забивает гол

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши заявил, что ему нравится играть в одном звене с российским нападающим Евгением Кузнецовым. После забитого гола россиянина в матче с «Калгари» Оши попытался поднять руку Кузнецова, что тот исполнил своё фирменное празднование «летящую птичку».
«Я немного поиграл с Кузей. Иногда мы плохо понимали друг друга на льду, и это расстраивало, но сейчас мы действительно находим друг друга передачами на площадке. Весело играть в хоккей, когда есть парни, которые думают на льду так же, как и ты.
Мой жест после гола Кузнецова? Я пытался заставить его изобразить своё фирменное празднование. Мы обняли его слишком быстро. Приятно видеть, как он забивает гол. Он очень ценный игрок для нас, и является огромной частью нашего успеха», — цитирует Оши Washington Post.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В сегодняшнем матче с «Калгари» Оши отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Его партнёр по звену Кузнецов так же отметился голом. «Вашингтон» одержал уверенную победу со счётом 3:0. «Кэпиталз» после 22 матчей текущего регулярного чемпионата НХЛ занимают 12-ю строчку в таблице Восточной конференции.
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