Кузьменко сообщил, любит ли он гольф и рассказал об отношении к этому виду спорта в России
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко рассказал, что не любит гольф и считает его слишком скучным. На командном мероприятии хоккеисты «косаток» провели несколько часов на поле для гольфа. Кузьменко изобразил пантомиму, пытаясь ударить по мячу для гольфа и дважды промахнулся, вызвав смех у одноклубников.
«Мне не нравится гольф. В России всё очень сложно с этим видом спорта. Там очень холодно, всего два или три месяца в году доступны для этой игры. Гольф ужасен. Я не понимаю парней, которые играют шесть или семь часов. По-моему мнению двух часов более чем достаточно. Для меня это очень скучная игра», — цитирует Кузьменко Sportsnet.
В текущем сезоне НХЛ на счету Кузьменко 16 (8+8) очков в 19 матчах за «Ванкувер».
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