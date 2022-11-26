Кучеров повторил своё достижение пятилетней давности
Поделиться
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча состоялась в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт три результативные передачи и первым из россиян набрал 31 очко в сезоне. Для этого 29-летнему форварду понадобилось 20 матчей. Это второй сезон в карьере Никиты, когда он набирает 30 очков за 20 или менее матчей на старте. В прошлый раз Кучеров набрал 30 очков за 18 матчей в сезоне-2017/2018, сообщает журналист Крис Кренн в своём «твиттере».
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «молнии» сыграют с «Баффало» в ночь на 29 ноября в 3:00 мск.
Новость по темеКучеров признан первой звездой матча с «Сент-Луисом»
Комментарии
- 26 ноября 2022
-
17:02
-
16:47
-
16:33
-
16:21
-
16:12
-
15:37
-
15:12
-
14:51
-
14:25
-
14:00
-
13:40
-
13:22
-
13:08
-
12:48
-
12:30
-
12:14
-
11:49
-
11:37
-
11:00
-
10:38
-
10:28
-
10:15
-
10:07
-
09:54
-
09:30
-
09:30
-
09:09
-
09:01
-
08:37
-
08:23
-
07:53
-
07:36
-
07:16
-
07:07
-
06:53
Партнерский контент