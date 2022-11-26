Кучеров повторил своё достижение пятилетней давности

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча состоялась в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт три результативные передачи и первым из россиян набрал 31 очко в сезоне. Для этого 29-летнему форварду понадобилось 20 матчей. Это второй сезон в карьере Никиты, когда он набирает 30 очков за 20 или менее матчей на старте. В прошлый раз Кучеров набрал 30 очков за 18 матчей в сезоне-2017/2018, сообщает журналист Крис Кренн в своём «твиттере».

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «молнии» сыграют с «Баффало» в ночь на 29 ноября в 3:00 мск.