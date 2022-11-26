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Голкипер «Вашингтона» Кемпер оценил шикарный гол Кузнецова в матче с «Калгари»

Голкипер «Вашингтона» Кемпер оценил шикарный гол Кузнецова в матче с «Калгари»
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Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Дарси Кемпер оценил шикарный проход форварда «столичных» Евгения Кузнецова в матче с «Калгари» (3:0), в котором россиянин проехал между двумя защитниками «Флэймз» и в падении отправил шайбу в ворота.

«На это было весело смотреть. Всякий раз, когда Кузнецов получает шайбу на скорости, он действительно опасен, поэтому всегда можно ожидать что-то подобное. Это было красиво», — цитирует Кемпера Washington post.

Для 30-летнего россиянина этот гол стал третьим в нынешнем регулярном чемпионате.

После сегодняшней победы «Вашингтон» набрал 21 очко в 22 матчах и находится на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз» в ночь на 27 ноября в 3:00 мск.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

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