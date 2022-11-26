Сушинский рассказал о новом генменеджере «Авангарда» Хабибулине

Бывший игрок сборной России и экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал назначение Рашида Хабибулина на пост генменеджера омского клуба.

«Мне не так долго удалось поработать с Хабибулиным, чтобы узнать его как человека. Но могу сказать одно – открытости в нём я не увидел.



Не знаю, как комментировать слова Крылова… Почему тогда не доверяли мне, почему не доверяли Волкову? А Хабибулину при этом вдруг полное доверие? Я давно говорю, пока в «Авангарде» будет Крылов, ни у кого свободы и самостоятельности действий не будет. Просто нужен человек, которого потом можно будет обвинить в неудачах», — сказал Сушинский в интервью Betonmobile.ru.

Напомним, 17 ноября председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов после победы над «Сочи» (5:4 ОТ) объявил, что новым генеральным менеджером клуба станет Хабибулин.