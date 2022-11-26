Дубль Полунина помог «Локомотиву» одержать сухую победу над «Сибирью» дома

В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Локомотив» принимал новосибирскую «Сибирь». Победу со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) одержали хозяева.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 11-й минуте второго периода нападающий хозяев Александр Полунин с передач Павла Красковского и Александра Елесина открыл счёт в матче. Через две минуты Полунин с передач Дениса Алексеева и Рушана Рафикова сделал дубль.

В концовке третьего периода окончательный счёт установил форвард ярославцев Сергей Андронов, забив в пустые ворота сибиряков.

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Следующий матч ярославский клуб проведёт дома с «Авангардом» 28 ноября. «Сибирь»в этот же день сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью».