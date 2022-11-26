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Локомотив — Сибирь. Прямая трансляция
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Дубль Полунина помог «Локомотиву» одержать сухую победу над «Сибирью» дома

Дубль Полунина помог «Локомотиву» одержать сухую победу над «Сибирью» дома
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В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Локомотив» принимал новосибирскую «Сибирь». Победу со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) одержали хозяева.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 11-й минуте второго периода нападающий хозяев Александр Полунин с передач Павла Красковского и Александра Елесина открыл счёт в матче. Через две минуты Полунин с передач Дениса Алексеева и Рушана Рафикова сделал дубль.

В концовке третьего периода окончательный счёт установил форвард ярославцев Сергей Андронов, забив в пустые ворота сибиряков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2022, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Полунин (Красковский, Елесин) – 30:16 (5x5)   2:0 Полунин (Алексеев, Рафиков) – 32:06 (5x4)   3:0 Андронов (Коршков) – 59:28 (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч ярославский клуб проведёт дома с «Авангардом» 28 ноября. «Сибирь»в этот же день сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью».

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