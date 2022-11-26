«Торпедо» проиграло два матча подряд ЦСКА и СКА с общим счётом 2:10
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В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местное «Торпедо» играло со СКА. Победу со счётом 6:2 (1:1, 2:0, 3:1) одержали гости.
До этой встречи нижегородцы уступили ЦСКА со счётом 0:4. Таким образом, подопечные Игоря Ларионова проиграли два матча армейским клубам с общим счётом 2:10.
После сегодняшнего поражения «Торпедо» располагается на четвёртом месте Западной конференции, набрав 44 очка за 35 матчей. Следующий матч «Торпедо» проведёт в гостях с «Адмиралом» 30 ноября.
СКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Запада, имея в активе 59 очков после 36 матчей. Питерские армейцы проведут следующий матч дома с «Сочи» 29 ноября.
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