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Саюстов стал рекордсменом «Адмирала» по заброшенным шайбам

Саюстов стал рекордсменом «Адмирала» по заброшенным шайбам
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Нефтехимиком». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Во встрече форвард хозяев Дмитрий Саюстов забросил свою 43-ю шайбу в составе «Адмирала» и вышел на первое место в списке снайперов в истории клуба, сообщает пресс-служба КХЛ.

Саюстов обошёл Никласа Бергфорса, у которого 42 заброшенные шайбы. На третьем месте Александр Горшков с 36 забитыми голами.

Саюстов в текущем сезоне провёл за «моряков» 20 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «-1».

Клуба из Владивостока занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 46 очков.

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