Разин: игроки «Северстали» ждут, что кто-то вместо них забьёт голы и сделает результат

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итог встречи с «Авангардом» (1:2) и назвал причины неудачной игры череповецкого клуба.



«Уже какую игру проигрываем в одну шайбу. В принципе, к ребятам нет претензий по игре, по самоотдаче. И шайба ходит, и моменты есть, и атакуем много. К сожалению, проигрываем в плане психологии. Хотелось бы, чтобы каждый из ребят брал на себя лидерство, а большинство из них ждёт, что кто-то вместо них забьёт и сделает результат. Вот здесь надо нам добавлять», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Северсталь» после поражения занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «Северсталь» сыграет дома с новосибирской «Сибирью» 28 ноября.