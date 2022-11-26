Ларионов: при всех моментах, «Торпедо» не хватает инстинкта убийцы в завершении

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов назвал причины поражения в матче со СКА (2:6) и объяснил последние неудачные матчи клуба тяжёлым календарём.

«Благодарю болельщиков, которые до конца были с нами. Не сомневаюсь, что мы вернёмся ещё сильнее и пройдём этот непростой период. Я тоже ломаю над этим голову. Не сказать, что всё плохо, что нас вчистую переиграли. Но счёт на табло… Нужно понимать, где найти резервы, чтобы реализовывать то, что мы создаём. Это часть процесса, который необратим. У нас молодая команда. Мы стараемся не сваливаться на игру «бей-беги». Чтобы реализовывать моменты, нужна концентрация. Нужно найти уверенность, которая даёт возможность повести в счёте. Статистика впечатляющая, но результат не тот, который мы хотели бы получить.



Стечение обстоятельств. Так работает закон фортуны, когда кому-то везёт, а кому-то – нет. При всех наших моментах нам не хватает инстинкта убийцы в завершении. Нужно уметь реализовывать то, что создаём. Когда ты контролируешь игру, но в трёх моментах получаешь три гола, это оставляет неприятный осадок в головах ребят. Нужно, чтобы они обрели свежесть и уверенность. У нас нет паники, парни выкладывались по полной программе. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Была мысль заменить вратаря в прошлой игре. Можно это попробовать, чтобы понимать, что делать дальше. У СКА опытная оборона, поэтому не так просто с ними играть. Не боимся проиграть 0:4 или 0:5. Разница в том, что они свои голы забили, а мы – нет. Нужна уверенность и холодная голова при завершении.



Говорить о тенденции рановато. Мы попали в сложный календарь, не имея опыта, который есть у других команд. Нужно использовать эти матчи в нашу пользу, чтобы сделать выводы и вытаскивать такие игры. Нужно переигрывать таких соперников за счёт тех моментов, которые мы создаём, чтобы не играть в догонялки, а действовать первым номером. Ребята борются до конца – это основное. Они не опускали руки и продолжали играть. Не было равнодушных на лавке. Это тоже опыт, который идёт ребятам в копилку. Надо понимать, что мы ничем не хуже. У ЦСКА и СКА опытнее состав, но мы продолжаем играть в наш хоккей. Нужно правильно провести три дня перед вылетом на Дальний Восток», — цитирует Ларионова «РБ Спорт».

«Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка в 35 матчах.