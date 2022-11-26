Овечкин сравнялся с легендой НХЛ Ги Лефлёром по количеству матчей с 1+ голом и 1+ ассистом

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Калгари Флэймз».
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для капитана «столичных» этот матч стал 236-м в карьере, в котором он забил не менее одного гола и отдал не менее одного ассиста. По этому показателю Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ, сравнявшись с легендарным хоккеистом Ги Лефлёром. Больше таких матчей провели только Яри Курри (246), Горди Хоу (290) и Яромир Ягр (325).
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). «Столичные» теперь отстают от зоны плей-офф на четыре очка.
- 26 ноября 2022
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