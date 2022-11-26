Шайбу Панарина в матче с «Эдмонтоном» отменили из-за офсайда

В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 11-й минуте первого периода при счёте 1:0 шайбу в большинстве кистевым броском забросил российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. Однако в моменте входа в зону гостей Панарин немного замешкался, и его партнёр по команде Мика Зибанеджад заехал туда раньше. После видеопросмотра судьи отметили гол 31-летнего россиянина.

ВИДЕО.

Панарин в текущем сезоне сыграл за клуб из Нью-Йорка 21 матч, набрав 23 (5+18) очка. Последний раз Артемий забивал в матче «Аризоной» (3:2) 31 октября 2022 года.

Следующий матч «рейнджеры» проведут с «Нью-Джерси Дэвилз» в ночь на 29 ноября. Игра начнётся в 3:00 мск.