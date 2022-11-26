Российскому форварду системы «Колорадо» Мальцеву порезали ногу коньком в матче АХЛ

Российскому форварду Михаилу Мальцеву, выступающему сейчас в команде АХЛ «Колорадо Иглз» в матче с «Айова Уайлд» порезали ногу коньком. Об этом игрок написал в своём телеграм-канале.

«Получил неприятную травму. Было большинство, столкнулись с защитником и упали вместе. Пытаюсь встать и тут мышцу как дёрнет болью, но не понимаю почему. Снова падаю. Говорят, со стороны этот момент выглядел жутковато. Потом, на одном коньке выкатили в раздевалку, по пути уже увидел, что гетра разорвана. Оказалось, лезвием порезали ногу. Наверное, с какой-то стороны можно сказать, что повезло, так как получилось глубоко, но не критично.



Наложили швы, хожу хромая, но сам. Сегодня всё утро был у врачей, обследовался. В понедельник дополнительное обследование, тогда и скажут по срокам.



Достаточное долго время обходился без травм. Были простуды, ушибы незначительные. Но теперь вот так случилось. Пока буду на паузе. До травмы успел набрать одно очко – пас в большинстве», — написал Мальцев.

Михаил Мальцев в текущем сезоне провёл пять игр за «Колорадо Эвеланш» и не набрал результативных баллов. За фарм-клуб «лавин» 24-летний российский нападающий сыграл 12 матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков.