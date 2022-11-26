Стала известна причина отъезда защитника «Амура» Михала Йордана из КХЛ

Чешский сайт Isport.cz назвал причину, по которой защитник «Амура» Михал Йордан покинул клуб и вернулся на родину.

Дело в том, что супруга 32-летнего игрока обороны несколько дней назад сломала ногу, катаясь на лошади.

«10 дней назад, в прекрасное воскресенье, я отправилась на конную прогулку. К сожалению, получилось не так, как ожидалось», — написала Люси [жена Йордана] в одной из своих социальных сетей.

Отмечается, что возвращение Йордана в КХЛ может быть затруднено из-за рекомендации руководства Чехии отказаться от поездок в Россию.

Защитник в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ провёл 22 матча, в которых отметился 11 очками — забросил две шайбы и отдал девять результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «-6». Михал записал на свой счёт восемь штрафных минут.