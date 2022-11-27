Андрей Свечников набрал 22-е очко в сезоне и помог «Каролине» прервать серию поражений

На льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Калгари Флэймз» и одержала победу со счётом 3:2.
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами: у хозяев на седьмой минуте гол оформил Сет Джарвис, у гостей в начале 19-й – Адам Ружичка. А во втором периоде нападающий «Каролины» Андрей Свечников помог отличиться Мартину Нечасу. Для россиянина это 22-е очко в 22 матчах текущего сезона. У Андрея теперь 13 голов (в топ-7 НХЛ по этому показателю) и девять результативных передач.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Калгари» во второй раз сравнял счёт на 33-й минуте игры – шайба в активе Тайлера Тоффоли. Но «Каролина» добилась победы благодаря точному броску Бретта Песке в середине третьего периода. Команда прервала серию из пяти поражений подряд, четыре из которых – в овертаймах.
Российский защитник «Калгари» Никита Задоров отыграл 14 минут 31 секунду с коэффициентом полезности «-1». У Свечникова, который помимо ассиста совершил два броска по воротам, такой же итоговый коэффициент.
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