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Андрей Свечников набрал 22-е очко в сезоне и помог «Каролине» прервать серию поражений

Андрей Свечников набрал 22-е очко в сезоне и помог «Каролине» прервать серию поражений
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На льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Калгари Флэймз» и одержала победу со счётом 3:2.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами: у хозяев на седьмой минуте гол оформил Сет Джарвис, у гостей в начале 19-й – Адам Ружичка. А во втором периоде нападающий «Каролины» Андрей Свечников помог отличиться Мартину Нечасу. Для россиянина это 22-е очко в 22 матчах текущего сезона. У Андрея теперь 13 голов (в топ-7 НХЛ по этому показателю) и девять результативных передач.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Калгари» во второй раз сравнял счёт на 33-й минуте игры – шайба в активе Тайлера Тоффоли. Но «Каролина» добилась победы благодаря точному броску Бретта Песке в середине третьего периода. Команда прервала серию из пяти поражений подряд, четыре из которых – в овертаймах.

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров отыграл 14 минут 31 секунду с коэффициентом полезности «-1». У Свечникова, который помимо ассиста совершил два броска по воротам, такой же итоговый коэффициент.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2022, воскресенье. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Джарвис (Бёрнс) – 06:20 (5x5)   1:1 Ружичка (Стоун, Ханифин) – 18:09 (5x4)   2:1 Нечас (Ноэсен, Свечников) – 23:41 (5x4)   2:2 Тоффоли (Юбердо, Баклунд) – 32:57 (5x5)   3:2 Песке (Котканиеми, Штястны) – 48:46 (5x4)
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