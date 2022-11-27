«Вашингтон» с разницей в 4 шайбы уступил «Нью-Джерси»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей хет-триком отметился Джек Хьюз, ещё по разу отличились Нико Хишир и Фабиан Зеттерлунд.

Единственную шайбу «Вашингтона» забросил Джон Карлсон. Ему ассистировали Дилан Строум и Маркус Юханссон. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями по ходу матча отметиться не смогли.

Напомним, в предыдущем матче «Нью-Джерси» обыграл «Баффало Сэйбрз» (3:1), а «Вашингтон» оказался сильнее «Калгари Флэймз» (3:0).