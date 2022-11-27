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«Вашингтон» с разницей в 4 шайбы уступил «Нью-Джерси»

«Вашингтон» с разницей в 4 шайбы уступил «Нью-Джерси»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей хет-триком отметился Джек Хьюз, ещё по разу отличились Нико Хишир и Фабиан Зеттерлунд.

Единственную шайбу «Вашингтона» забросил Джон Карлсон. Ему ассистировали Дилан Строум и Маркус Юханссон. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями по ходу матча отметиться не смогли.

Напомним, в предыдущем матче «Нью-Джерси» обыграл «Баффало Сэйбрз» (3:1), а «Вашингтон» оказался сильнее «Калгари Флэймз» (3:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хишир (Мерсер, Хэмилтон) – 09:04 (5x4)   2:0 Хьюз – 25:59 (5x5)   3:0 Хьюз (Грейвз, Мерсер) – 29:18 (5x5)   4:0 Хьюз (Хаула) – 49:51 (5x5)   4:1 Карлсон (Строум, Юханссон) – 51:36 (5x4)   5:1 Зеттерлунд (Маклауд, Зигенталер) – 54:47 (5x5)
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