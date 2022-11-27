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«Торонто» в гостях обыграл «Питтсбург». У Кросби — голевая

«Торонто» в гостях обыграл «Питтсбург». У Кросби — голевая
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Митчелл Марнер, Понтус Хольмберг, Вильям Нюландер, а также Остон Мэттьюс.

Единственную шайбу «Питтсбурга» в этой встрече забросил Рикард Ракелль. Ему ассистировали Джейк Гюнцель и
Сидни Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин результативными действиями по ходу матча отличиться не сумел.

Это поражение стало для «Питтсбурга» первым за шесть последних матчей. Предыдущие пять встреч команда выиграла. «Торонто», в свою очередь, одержал третью победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Марнер (Мэттьюс, Йернкрок) – 00:40 (5x5)   0:2 Хольмберг (Марнер) – 29:55 (5x5)   0:3 Нюландер (Мэттьюс, Бантинг) – 30:50 (5x5)   1:3 Ракелль (Гюнцель, Кросби) – 51:38 (5x5)   1:4 Мэттьюс (Бантинг) – 54:36 (5x5)
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