«Торонто» в гостях обыграл «Питтсбург». У Кросби — голевая

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Митчелл Марнер, Понтус Хольмберг, Вильям Нюландер, а также Остон Мэттьюс.
Единственную шайбу «Питтсбурга» в этой встрече забросил Рикард Ракелль. Ему ассистировали Джейк Гюнцель и
Сидни Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин результативными действиями по ходу матча отличиться не сумел.
Это поражение стало для «Питтсбурга» первым за шесть последних матчей. Предыдущие пять встреч команда выиграла. «Торонто», в свою очередь, одержал третью победу кряду.
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