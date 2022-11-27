25 сэйвов Варламова помогли «Айлендерс» одолеть «Филадельфию», у Проворова ассист

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принмиал «Филадельфия Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей ассистентский покер сумел оформить Райан Пулок, дубль у Зака Паризе, 2 очка (1+1) набрал Энтони Бовиллье, ещё по шайбе забросили Адам Пелеч и Брок Нельсон, российский голкипер Семён Варламов отразил 25 из 27 бросков. У «Флайерз» голы забили Лукаш Седлак и Джоэль Фараби, российский защитник Иван Проворов отметился результативным пасом.

После этого поединка «островитяне» с 30 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, «Лётчики» с 19 очками — на 13-й строчке.