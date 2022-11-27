Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

25 сэйвов Варламова помогли «Айлендерс» одолеть «Филадельфию», у Проворова ассист

25 сэйвов Варламова помогли «Айлендерс» одолеть «Филадельфию», у Проворова ассист
Комментарии

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принмиал «Филадельфия Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей ассистентский покер сумел оформить Райан Пулок, дубль у Зака Паризе, 2 очка (1+1) набрал Энтони Бовиллье, ещё по шайбе забросили Адам Пелеч и Брок Нельсон, российский голкипер Семён Варламов отразил 25 из 27 бросков. У «Флайерз» голы забили Лукаш Седлак и Джоэль Фараби, российский защитник Иван Проворов отметился результативным пасом.

После этого поединка «островитяне» с 30 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, «Лётчики» с 19 очками — на 13-й строчке.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Пелеч (Бовиллье) – 04:33 (5x5)   1:1 Седлак (Хейз, Проворов) – 15:27 (5x5)   1:2 Фараби (Хейз, Седлак) – 29:28 (5x5)   2:2 Паризе (Пулок) – 36:38 (5x4)   3:2 Нельсон (Пулок) – 42:57 (5x5)   4:2 Бовиллье (Пулок) – 43:19 (5x5)   5:2 Паризе (Бейли, Пулок) – 51:57 (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022