25 сэйвов Варламова помогли «Айлендерс» одолеть «Филадельфию», у Проворова ассист
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принмиал «Филадельфия Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей ассистентский покер сумел оформить Райан Пулок, дубль у Зака Паризе, 2 очка (1+1) набрал Энтони Бовиллье, ещё по шайбе забросили Адам Пелеч и Брок Нельсон, российский голкипер Семён Варламов отразил 25 из 27 бросков. У «Флайерз» голы забили Лукаш Седлак и Джоэль Фараби, российский защитник Иван Проворов отметился результативным пасом.
После этого поединка «островитяне» с 30 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, «Лётчики» с 19 очками — на 13-й строчке.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Пелеч (Бовиллье) – 04:33 (5x5) 1:1 Седлак (Хейз, Проворов) – 15:27 (5x5) 1:2 Фараби (Хейз, Седлак) – 29:28 (5x5) 2:2 Паризе (Пулок) – 36:38 (5x4) 3:2 Нельсон (Пулок) – 42:57 (5x5) 4:2 Бовиллье (Пулок) – 43:19 (5x5) 5:2 Паризе (Бейли, Пулок) – 51:57 (5x4)
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