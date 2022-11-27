Игроки «Айлендерс» встали на защиту Романова, когда на него накинулся тафгай Делорье

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфия Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

За три минуты до окончания встречи между игроками обеих команд произошла массовая драка. Нападающий гостей Николя Делорье набросился на российского защитника «Айлендерс» Александра Романова, после чего вся пятёрка хозяев встала на защиту Александра. Отметим, что в прошедшем сезоне на счету Делорье было 13 драк.

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Напомним, в составе победителей ассистентский покер сумел оформить Райан Пулок, дубль у Зака Паризе, 2 (1+1) набрал Энтони Бовиллье, ещё по шайбе забросили Адам Пелеч и Брок Нельсон, российский голкипер Семён Варламов отразил 25 из 27 бросков. У «Флайерз» голы забили Лукаш Седлак и Джоэль Фараби, российский защитник Иван Проворов отметился результативным пасом.