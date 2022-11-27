Александр Овечкин вышел на чистое 66-е место в НХЛ по сыгранным матчам

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:1.
Для 37-летнего капитана «столичных» Александра Овечкина этот матч стал 1297-м в заокеанской карьере в рамках регулярных чемпионатов. Благодаря этому он вышел на чистое 66-е место в истории лиги. Российский нападающий превзошёл показатели (1296) легендарного хоккеиста «Торонто Мэйпл Лифс» и члена Зала славы Дэйва Кеона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Дастина Брауна, проведшего всю карьеру в «Лос-Анджелес Кингз».
Следующей целью для Овечкина является результат соотечественника Сергея Гончара (1301), который занимает второе место в истории НХЛ по сыгранным матчам среди российских хоккеистов. Национальный рекорд принадлежит Алексею Ковалёву (1316).
- 27 ноября 2022
-
08:41
-
08:27
-
08:11
-
07:45
-
07:29
-
07:24
-
07:18
-
06:38
-
06:19
-
06:14
-
06:03
-
05:49
-
05:40
-
03:18
- 26 ноября 2022
-
23:46
-
22:36
-
22:20
-
21:46
-
21:34
-
21:13
-
20:50
-
20:36
-
20:22
-
20:18
-
20:13
-
20:09
-
19:57
-
19:31
-
19:17
-
19:15
-
19:12
-
18:20
-
18:00
-
17:32
-
17:02