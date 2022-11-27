Александр Овечкин вышел на чистое 66-е место в НХЛ по сыгранным матчам

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:1.

Для 37-летнего капитана «столичных» Александра Овечкина этот матч стал 1297-м в заокеанской карьере в рамках регулярных чемпионатов. Благодаря этому он вышел на чистое 66-е место в истории лиги. Российский нападающий превзошёл показатели (1296) легендарного хоккеиста «Торонто Мэйпл Лифс» и члена Зала славы Дэйва Кеона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Дастина Брауна, проведшего всю карьеру в «Лос-Анджелес Кингз».

Следующей целью для Овечкина является результат соотечественника Сергея Гончара (1301), который занимает второе место в истории НХЛ по сыгранным матчам среди российских хоккеистов. Национальный рекорд принадлежит Алексею Ковалёву (1316).