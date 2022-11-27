Кузьменко отметился заброшенной шайбой по ходу матча с «Вегасом»

В эти минуты в матче регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» на своей площадке принимает «Ванкувер Кэнакс». После второго периода счёт 5:0 в пользу гостей.



Четвёртую шайбу «Ванкувера» забросил российский нападающий Андрей Кузьменко, отличившийся с передач Нильса Омана и Дакоты Джошуа. Также на счету Андрея в этом матче результативная передача.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Эта шайба стала для Кузьменко девятой в регулярном сезоне.



До этого матча Андрей набрал 16 (8+8) очков в 19 матчах регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.



Канадский клуб набрал 19 очков после 21 матча и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «Ванкувер» проведёт в гостях с «Сан-Хосе». Игра начнётся 28 ноября в 4:00 мск.