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41 сейв Георгиева помог «Колорадо» одержать победу в матче с «Далласом»

41 сейв Георгиева помог «Колорадо» одержать победу в матче с «Далласом»
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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1.

Шайбы в составе «лавин» забрасывали Натан Маккиннон, Джош Мэнсон, Драйден Хант и Эндрю Кольяно. Единственная шайба «звёзд» на счету Джо Павелски. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев совершил 41 сейв и стал первой звездой матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Маккиннон – 02:05 (5x4)   2:0 Мэнсон (Рантанен, Лехконен) – 13:51 (5x5)   2:1 Павелски (Робертсон, Хейсканен) – 28:13 (5x4)   3:1 Хант (Ньюхук, Каут) – 30:43 (5x5)   4:1 Кольяно (Мэнсон, О'Коннор) – 47:00 (5x5)

«Колорадо» дважды за неделю обыграл конкурента по дивизиону и после 19 матчей «лавины» занимают пятое место в таблице Западной конференции. «Даллас» потерпел второе поражение подряд. В следующем матче «звёзды» встретятся на выезде с «Сент-Луис Блюз» 29 ноября.

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