41 сейв Георгиева помог «Колорадо» одержать победу в матче с «Далласом»

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1.

Шайбы в составе «лавин» забрасывали Натан Маккиннон, Джош Мэнсон, Драйден Хант и Эндрю Кольяно. Единственная шайба «звёзд» на счету Джо Павелски. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев совершил 41 сейв и стал первой звездой матча.

«Колорадо» дважды за неделю обыграл конкурента по дивизиону и после 19 матчей «лавины» занимают пятое место в таблице Западной конференции. «Даллас» потерпел второе поражение подряд. В следующем матче «звёзды» встретятся на выезде с «Сент-Луис Блюз» 29 ноября.