Гол и результативная передача Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Вегас» в гостях

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс». Убедительную победу в матче одержали гости со счётом 5:1.

Российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Так же голами в составе «косаток» отметились Брок Бёзер, Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Бо Хорват. Единственная шайба «Вегаса» на счету Джонатана Маршессо, забитая за три с небольшим минуты до конца матча.

«Ванкувер» одержал вторую победу подряд и 28 ноября приедет в гости к «Сан-Хосе Шаркс». «Вегас» потерпел второе поражение подряд и 29 ноября встретится на выезде с «Коламбус Блю Джекетс».

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