Гол и результативная передача Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Вегас» в гостях
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс». Убедительную победу в матче одержали гости со счётом 5:1.
Российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Так же голами в составе «косаток» отметились Брок Бёзер, Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Бо Хорват. Единственная шайба «Вегаса» на счету Джонатана Маршессо, забитая за три с небольшим минуты до конца матча.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Экман-Ларссон, Гарланд) – 09:22 (5x4) 0:2 Миллер (Хьюз, Кузьменко) – 18:57 (5x4) 0:3 Петтерссон (Хьюз, Миллер) – 31:34 (5x4) 0:4 Кузьменко (Оман, Джошуа) – 33:19 (5x5) 0:5 Хорват (Миллер, Хёгландер) – 39:59 (5x5) 1:5 Маршессо (Смит, Теодор) – 56:43 (5x5)
«Ванкувер» одержал вторую победу подряд и 28 ноября приедет в гости к «Сан-Хосе Шаркс». «Вегас» потерпел второе поражение подряд и 29 ноября встретится на выезде с «Коламбус Блю Джекетс».
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